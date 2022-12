Montemurro: «Contro l’Inter grande concentrazione. Avanti così»

In vista della sfida della UEFA Champions League femminile, contro l’Arsenal, il tecnico della Juventus Women Joe Montemurro è tornato sulla gara vinta contro l’Inter.

CONCENTRAZIONE – In conferenza stampa Joe Montemurro, tecnico della Juventus Women, è tornato sulla vittoria contro l’Inter, in vista della partita contro l’Arsenal: «Domani dovremo essere brave a non allungarci soprattutto in fase difensiva. Sarà importante essere unite e compatte. Servirà la concentrazione vista contro l’Inter: quando perdiamo palla dobbiamo pensare già essere pronte a recuperarla».