Amelia: «Lukaku? Alla fine i tifosi dell’Inter accetteranno. Zapata colma»

Amelia non è così pessimista per la possibile cessione di Lukaku al Chelsea. L’ex portiere, ora allenatore, in collegamento con Sky Sport 24 è dell’idea che l’Inter supererà l’addio del belga e che Zapata sia un nome spendibile.

CI STA? – Marco Amelia ha fatto un anno al Chelsea e commenta la trattativa del momento: «Romelu Lukaku ha ventotto anni, è nel pieno della maturità ed è corteggiato dal club campione d’Europa. Oltretutto l’Inter ha la possibilità di incassare una cifra spropositata, che permetterebbe di mettere a posto i conti. In questo momento l’Inter non ha la forza per trattenere Lukaku, perché ha delle difficoltà legate alla proprietà. Poi c’è il Chelsea, che con questo incastro di circostanze mette contenti tutti: l’Inter, il Chelsea che cerca un attaccante con queste caratteristiche e anche il ragazzo, perché il fattore economico a un certo punto conta pochissimo ma può tornare in Inghilterra a dimostrare il proprio valore. Sono stato al Chelsea per un anno, è un club dove si respira grande ambizione e competitività. Questo grazie a Roman Abramovich, che ha vinto tutto con tanti allenatori differenti. Io credo che ci siano tutte le condizioni affinché poi, alla fine, gli stessi tifosi dell’Inter accetteranno questa soluzione. L’Inter con Duvan Zapata va a colmare la cessione di Lukaku».