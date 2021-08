Graziani: «Lukaku spinge a certe condizioni. Difficile per tifosi Inter»

Lukaku al Chelsea, nelle ultime ventiquattro ore, è diventata più di una semplice voce di mercato. Francesco Graziani, intervenuto durante “Microfono Aperto” su “Radio Sportiva”, commenta la questione.

IN BILICO – Francesco Graziani prova a capire i risvolti della cessione di Romelu Lukaku: «Vendendolo una società importante perde di competitività, ma guadagna anche tanti soldi. Al tifoso, se gli parli chiaro e gli dici le cose come stanno, molto probabilmente è più facile che capisca. Se invece non comunichi con lui è difficile che possano accettare un’eventuale uscita di Lukaku. I tifosi dell’Inter dicono che se gli levano Lukaku gli devono l’anima. Adesso la palla passa anche a lui: il Chelsea gli dà quattordici-quindici milioni, lo mette in difficoltà. Il giocatore dice che, a queste condizioni, è lui che spinge perché così è contenta l’Inter ma anche lui».