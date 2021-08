Prima Pagina IN Edicola: Lukaku spiazza l’Inter. Torna Dzeko, c’è Scamacca

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

«Voglio il Chelsea». Lukaku spiazza l’Inter: è addio. Zapata e Dzeko le alternative. Romelu pronto ad accettare la maxi-offerta del club londinese. L’attaccante ha parlato con Inzaghi e i dirigenti. Bloccato anche Scamacca. Tifosi nerazzurri in rivolta: «Promesse da mantenere».

TUTTOSPORT

Lukaku al Chelsea, Inter su Zapata. Il belga ha già detto a Inzaghi e ai compagni che se ne andrà: fumata bianca a centotrenta milioni. Ecco Eriksen: che abbraccio con la squadra. Ma i tifosi sono in rivolta.