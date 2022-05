Ambrosini: «Scudetto Milan o Inter? Il mio ragionamento è questo»

Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, ha parlato della lotta scudetto che vede protagoniste la squadra rossonera e l’Inter.

SCUDETTO – Queste le parole da parte di Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, nel corso della trasmissione Deejay Football Club in onda su Radio Deejay. «Scudetto? Io penso che il Milan abbia il destino nelle proprie mani. Quella è già una cosa che l’Inter non ha. Secondo me, si deve fare un ragionamento, a prescindere da come andrà a finire. Il mio ragionamento è questo che il Milan rispetto all’Inter e al Napoli, la mia sensazione è che durante l’anno abbia, nel momento di difficoltà che ogni squadra ha avuto è riuscita, secondo me, a non naufragare perché è riuscita, in un modo o in un altro, a gestire alcuni momenti. Quando c’è questo equilibrio qua, se vuoi fare un’analisi un po’ più approfondita senza cadere nella coincidenza o nel caso. Poi, secondo me, fare un discorso generale di questo tipo qui, cioè l’Inter quando ha avuto un periodo brutto ha perso col Sassuolo, ha perso a Bologna per un infortunio. Ha avuto momenti in cui non è riuscita a gestire. Il Milan pareggia con l’Udinese, pareggia col Bologna in casa, ma non perde. Secondo me, quella all’interno di un equilibrio così anche il punto o due punti…».