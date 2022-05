Asllani: «Empoli, noi incredibili. Inter squadra più forte del campionato!»

Asslani commenta la prestazione del suo Empoli dopo la sconfitta in rimonta per l’Inter a San Siro, complimentandosi con i nerazzurri.

COMPLIMENTI ALL’INTER – Kristjan Asllani attraverso i canali ufficiali del club commenta così: «Abbiamo fatto una mezz’ora incredibile, poi però è venuta fuori la squadra più forte del campionato. Peccato, abbiamo espresso il nostro gioco partendo dal basso però poi gli episodi sono andati in favore per loro. Il mister ci chiede di non aver paura, siamo stati bravissimi proponendo il nostro gioco però sappiamo farlo. Gol a San Siro? Sono contento, gioco da tredici anni con questa maglia e giocare in Serie A, segnare e salvarsi è una cosa bellissima. La salvezza è il nostro scudetto e l’abbiamo conquistato con tre giornate di anticipo».