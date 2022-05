Inzaghi, in Coppa Italia spazio all’esperienza di Dzeko

L’Inter vive un buon momento dopo la vittoria in rimonta per 4-2 contro l’Empoli. Ora il focus è sulla Coppa Italia perché mercoledì c’è la finalissima contro la Juventus. In attacco, Simone Inzaghi dovrebbe affidarsi all’esperienza di Edin Dzeko.

ESPERIENZA – Il Tucu Correa non ha brillato contro l’Empoli ieri ma nella testa di Inzaghi, vista anche la panchina di Dzeko, c’era già l’idea di mandare in campo il bosniaco mercoledì contro la Juventus in Coppa Italia. La condizione del numero 9 dell’Inter non è di certo delle migliori ma è l’uomo più d’esperienza del reparto offensivo. Contro i bianconeri dunque la scelta del tandem dovrebbe essere già fatta con Lautaro Martinez al fianco del bosniaco. In campionato Dzeko ha già segnato alla Juventus nel match di andata poi finito 1-1 e queste partite, vista la tanta esperienza, sa come viverle.