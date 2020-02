Amadeus: “Sanremo, OK Georgina Rodriguez ma l’Inter Ã¨ l’Inter! Il derby…”

Amadeus: “Sanremo, OK Georgina Rodriguez ma l’Inter è l’Inter! Il derby…”

Amadeus è stato protagonista di un siparietto in salsa Juventus-Inter in sede di conduzione di Sanremo 2020 (vedi articolo). Il noto tifoso nerazzurro ne ha parlato ai microfoni di “Rai Sport” per la trasmissione “Dribbling”

CONDUTTORE TIFOSO – Amadeus ha commentato così: «Pensa che ho fatto per accogliere Georgina Rodriguez. La mia passione e il mio amore calcistico doveva essere per forza sulla mia pelle. Va bene un po’ per Georgina, però poi l’Inter è l’Inter per me. Derby? Non vedo l’ora, finisco il Festival e domenica parto per Milano con la famiglia».