Sacchi: “Inter, Conte dÃ  la vita al calcio! Ecco in cosa puÃ² crescere. Pioli…”

Sacchi: “Inter, Conte dà la vita al calcio! Ecco in cosa può crescere. Pioli…”

Sacchi è stato intervistato ai microfoni di “Rai Sport” per la trasmissione “Dribbling”. Dopo aver parlato dello stato di forma di Inter e Milan (vedi articolo), ecco il parere dell’ex tecnico rossonero su Conte e Pioli

PARERE ILLUSTRE – Così Arrigo Sacchi sui tecnici di Inter e Milan: «Antonio Conte è un grandissimo professionista, un uomo veramente che dà la vita al calcio. Cerca sempre di migliorarsi e ci riuscirà, perché è una persona intelligente e colta. Il calcio non è un sistema di gioco ma una filosofia. C’è chi dice che ci sono troppi filosofi e il calcio è semplice? Beati loro, è la vita che non è semplice e il calcio è il riflesso della vita. Conte innovativo? Antonio è su quella strada, deve crescere secondo me in due cose. Avere un equilibrio maggiore tra uomini che stanno indietro e uomini che vanno all’attacco. Stefano Pioli? Ragazzo stupendo, vuole fare e gli auguro che riesca a fare un certo tipo di calcio».