VIDEO – Sanremo, Amadeus sfotte Cristiano Ronaldo: maglia Inter!

La serata di Sanremo si è aperta con un siparietto calcistico in salsa Juventus-Inter. Amadeus ha accolto Georgina Rodriguez, modella e compagna di Cristiano Ronaldo, sfoggiando la maglia di Lukaku

JUVENTUS-INTER ANCHE A SANREMO – Amadeus, noto tifoso nerazzurro e conduttore di questa settantesima edizione del Festival, ha dato a suo modo il benvenuto a Georgina Rodriguez. La compagna di Cristiano Ronaldo, presente in platea, è ospite in qualità di co-conduttrice ed è stata accolta con un simpatico siparietto dal padrone di casa. Amadeus, infatti, sotto la giacca ha esibito una maglia bianconera lasciando in un primo momento basiti i tifosi nerazzurri a conoscenza della sua fede. Poco dopo, però, via la giacca ed ecco il numero 9 di Romelu Lukaku sulle spalle. Un gioco fronte-retro a tinte nerazzurre. Juventus-Inter del primo marzo non è poi così lontana… Di seguito il video pubblicato dall’account Twitter ufficiale del Festival di Sanremo 2020.