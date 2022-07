Alvini: «Ronaldo il più grande dopo Maradona! In famiglia si tifava Inter»

Massimiliano Alvini, tecnico della Cremonese, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport durante l’edizione dedicata al calciomercato. L’allenatore dei lombardi ricorda un aneddoto su Ronaldo il fenomeno

ESORDIENTE − Il tecnico della Cremonese, Alvini, parla della Cremonese ma anche del fenomeno Ronaldo. Oggi ricorre l’anniversario del suo approdo all’Inter: «Sarà una bella soddisfazione entrare in certi stadi e stringere le mani di certi allenatori come Maurizio Sarri e Luciano Spalletti che conosco bene. Mi fido della società sul mercato, le idee sono condivise. Vedo l’impegno che si sta mettendo per costruire una squadra che se la possa giocare. La Cremonese vuole giocarsi le sue carte e tracciare la sua strada in Serie A. Ronaldo? Mio fratello era presente alla presentazione. In famiglia, c’è era chi tifava Inter. Il fenomeno ha rappresentato, personalmente, il più calciatore straniero che abbiamo avuto in Italia dopo Maradona».