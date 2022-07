Pedullà: «Auguro all’Inter di tenere Skriniar, o pericolo! Demiral no»

Pedullà si augura che l’Inter trattenga Skriniar, altrimenti prevede dei problemi. Il giornalista, in diretta su Sportitalia, mette invece poche possibilità per Demiral dell’Atalanta.

NO A UNO, PER L’ALTRO VEDIAMO – Alfredo Pedullà esclude quasi del tutto un nome accostato all’Inter in difesa: «Merih Demiral costa trentatré-trentaquattro milioni più bonus. È un’operazione che se organizza con uno scambio ha un senso, altrimenti deve fare un esborso che non è al momento previsto. La valutazione di Demiral parte da una base minima di trenta milioni più bonus, questi soldi l’Inter li aveva programmati solo per Gleison Bremer con la partenza di Milan Skriniar. Io auguro all’Inter di tenere Skriniar, altrimenti sarebbe pericolosa qualsiasi situazione anche se arrivasse Demiral. Dovesse rimanere Skriniar dovrebbe prendere un altro difensore, ma con una valutazione inferiore. In questo momento l’Inter è ferma perché deve mettere la parola fine su Skriniar, definitivamente».