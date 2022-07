Marianella: «Ronaldo appartiene al gotha del calcio. Infortuni, un peccato!»

Venticinque anni fa l’Inter presentava Ronaldo il Fenomeno. Giocatore straordinario, uno dei migliori della storia del calcio. Massimo Marianella ricorda il brasiliano

UN RAMMARICO − Tra pochi minuti scadrà la ricorrenza dell’arrivo di Ronaldo all’Inter. Queste le parole di Massimo Marianella: «Peccato che gli infortuni non ci hanno permesso di vedere tutto il suo potenziale. Era qualcosa al di la di tutti gli altri, per la velocità, la rapidità con cui giocava a pallone. Un peccato non vederlo al 100% ma è stato un giocatore grandissimo, un fenomeno assoluto. Non so se sia stato il più grande o il n.2 ma appartiene al gotha del calcio. Ha giocato nel nostro campionato, il mio rammarico è non essere riusciti a vedere il suo vero valore visti i tanti infortuni gravi». Le sue parole a Sky Sport.