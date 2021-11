Altobelli: «Vittoria chiave contro il Napoli. Ora, l’Inter deve dare continuità»

Alessandro Altobelli, dagli studi di 90°minuto, ritiene fondamentale la vittoria dell’Inter contro il Napoli. Secondo Spillo, i nerazzurri adesso dovranno dare continuità

CONTINUITÀ − Altobelli richiama continuità dopo il successo dei nerazzurri contro il Napoli: «Partita chiave per l’Inter perché se perdeva era quasi finita per il campionato, così ha giocato per se stessa e per le altre. La classifica si è accorciata un po’. L’Inter deve dare continuità alla vittoria, il problema era negli scontri diretti. Adesso deve cercare il modo di battere anche le più forti».