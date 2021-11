Lautaro Martinez: «Il gol? Dovevo essere tranquillo! Conta vincere»

Anche Lautaro Martinez si è fermato a parlare con Inter TV dopo l’entusiasmante 3-2 al Napoli capolista. Queste le parole del giocatore, in campo nel big match di Serie A.

ACCORCIATO! – Così Lautaro Martinez dopo Inter-Napoli: «Sono molto contento per il gol ma dovevamo vincere, non sfidavamo una squadra facile ma siamo felici per i tre punti. Un ringraziamento a Joaquin Correa per l’assist? Sì certo. Prima della partita mi aveva detto che magari mi dava una mano e mi faceva un assist, sono molto contento anche per lui che ha giocato e bene. Lavoriamo sempre per dare il meglio per l’Inter. Per un attaccante fare gol è sempre importante, è il mio ruolo. Cerco sempre di stare vicino alla porta e avere occasioni, a volte ci riesco altre no. Capita: devi essere tranquillo ed esserci con la testa. Per fortuna ho dei compagni che mi danno una mano e uno staff che sento sempre il supporto. Oggi ho potuto fare gol, era importante ma contava vincere ed essere lì vicini a quelli che stanno in testa alla classifica».