Altobelli: «Inter, con il KO è finita. In campo senza pensare a nulla»

Nello studio di Infinity per il prepartita di Inter-Barcellona, è intervenuto anche l’ex nerazzurro Alessandro ‘Spillo’ Altobelli. Nella sua analisi si è soffermato sull’importanza della partita di questa sera per le speranze di qualificazione.

PARTITA CHIAVE – Alessandro Altobelli, che di partite così, in carriera, ne ha disputate tante, si è soffermato sull’importanza di Inter-Barcellona: «Stasera l’Inter si gioca il passaggio del turno. È una partita chiave. Se si vuole superare il turno bisogna fare la partita dell’anno, quello che non è stato fatto fino ad oggi. Bisogna andare in campo senza pensare a nulla, solo alla vittoria. L’unico modo per avere la speranza di passare il turno. Se i nerazzurri perdono, è finita. Inzaghi è chiamato a una durissima prova. In campionato non si va bene, se si esce anche dalla Champions League allora non so che dire. Bisogna dire che la differenza è enorme».

CENTROCAMPO – Altobelli ha poi parlato del centrocampo scelto da Simone Inzaghi per Inter-Barcellona: «Per quanto riguarda il centrocampo, io vedo Dimarco giocare sempre bene. Fa tutta la fascia, è sempre in attacco. Manca un po’ in fase difensiva, ma mi sta facendo vedere un bel calcio. Nel centrocampo c’è solo Mkhitaryan di nuovo, gli altri mi sembrano gli stessi dello scorso anno. Con Calhanoglu al posto di Brozovic perdi un elemento che può causare problemi agli avversari giocando più avanti».