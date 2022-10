Onana: «Usciremo da questo momento. Dualismo? Rispetto l’allenatore»

André Onana questa sera scenderà in campo da titolare, sommando la terza presenza su tre gare di UEFA Champions League. Intervistato da Infinity prima di Inter-Barcellona, l’estremo difensore nerazzurro ha parlato del momento e del dualismo con Samir Handanovic.

MOMENTO DIFFICILE – André Onana ha analizzato in questi termini la situazione attuale dell’Inter: «È un’occasione unica, è chiaro che è importante partire bene. Non posso dire se il nostro sia un problema fisico o mentale, ora servono risultati e fiducia. Credo che queste cose succedano nella vita e nel calcio. dobbiamo restare uniti, siamo un grande gruppo e troveremo il modo per uscire da questo momento».

DUALISMO – Onana ha poi commentato il dualismo con Samir Handanovic: «Giocare contro il Barcellona è sempre il top, rivedrò vecchi amici oggi ma la cosa più importante è trovare un risultato positivo in questa sfida fondamentale per noi. La Champions è una competizione importante, avere continuità è sempre meglio per un portiere ma la cosa più importante è rispettare le decisioni dell’allenatore e le gerarchie del gruppo».