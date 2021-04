Altobelli: «Inter in calo? Come si fa a dirlo! Capisco sfogo di Conte»

Alessandro “Spillo” Altobelli, ex attaccante nerazzurro, intervenuto negli studi di “A Tutta Rete” su “Rai Due” ha parlato di Napoli-Inter di questa sera e dello sfogo durante la conferenza stampa di Antonio Conte di ieri (vedi articolo).

LOTTA CHAMPIONS – Alessandro Altobelli ha parlato della lotta per i quattro posti che valgono la qualificazione alla prossima Champions League, da cui tanto passerà dalla sfida Napoli-Inter di questa sera: «Gli unici due posti sicuri in Champions League sono quelli dell’Inter e del Milan che hanno un bel po’ di vantaggio rispetto alle altre. Se oggi il Napoli dovesse battere i nerazzurri, supererebbero la Juventus al quarto posto».

SFOGO COMPRENSIBILE – Altobelli ha anche parlato della conferenza stampa di ieri di Conte: «Antonio è sempre sul pezzo e non ti lascia respirare. Se vede un minimo che non funziona ci lavora giorni e giorni. Non è un problema, lui è una risorsa per questa società e per questa squadra. Ha ragione, come si fa a dire che l’Inter è in calo se vince le ultime 11 partite e in 9 non ha preso gol? Uno dei migliori attacchi, la miglior difesa, come fa ad essere in calo? Capisco lo sfogo di Antonio, a volte ci sta sfogarsi».