VIDEO – Milan-Genoa 2-1, Serie A: gol e highlights della partita

Milan-Genoa, anticipo mattutino della trentunesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



CON TANTA FORTUNA – Milan-Genoa 2-1 nell’anticipo mattutino della trentunesima giornata di Serie A. Con l’aiuto della buona sorte il Milan ritrova la vittoria in casa dopo oltre settanta giorni. I rossoneri colpiscono al 13’, con un bel sinistro di Ante Rebic a seguito di una punizione respinta dalla barriera. Il Genoa sfrutta l’ex: Mattia Destro al 37’ prende il tempo a Fikayo Tomori e pareggia di testa. Meglio i rossoblù in avvio di ripresa, fatta eccezione per un’occasione fallita da Rebic, ma vengono puniti da un folle rimpallo. Al 68’ corner da sinistra, Gianluca Scamacca si gira e il pallone gli rimbalza sulla nuca finendo in rete senza che nemmeno se ne accorga. Nel finale clamorosa occasione per il pari: Gianluigi Donnarumma esce male e perde il pallone, si avventa Andrea Masiello con Simon Kjaer che mura sulla linea e sulla respinta è Valon Behrami a vedere il suo tiro respinto, ancora sulla linea, da Tomori. Di seguito il video con la sintesi di Milan-Genoa dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.