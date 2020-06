Altobelli: “Inter favorita contro la Sampdoria. Lautaro Martinez…”

Alessandro “Spillo” Altobelli, ex giocatore dell’Inter, ha analizzato e pronosticato in esclusiva a ilsussidiario.net la sfida di questa sera contro la Sampdoria, recupero della 25sima giornata di Serie A.

PRONOSTICO – Una partita da vincere per coltivare i sogni di scudetto. Frase che riassume anche il pensiero di Alessandro Altobelli, che ha analizzato il match in programma questa sera allo stadio San Siro: «L’Inter parte favorita contro la Sampdoria, penso che possa e debba vincere questa partita. Dopo stasera ci sarà una serie di partite che potranno essere vinte per guadagnare qualche punto e avvicinarsi a Juventus e Lazio. Credo che dovrebbe giocare Lautaro Martinez. È vero, non si è espresso al massimo contro il Napoli, ma è anche vero che era fermo da tre mesi. Inoltre non sono così sicuro possa dire addio alla squadra nerazzurra. Conoscendo la squadra di Conte penso che Ranieri presenterà una squadra che possa puntare sulla difesa».

Fonte: ilsussidiario.net