CondÃ²: “Lautaro Martinez professionista, darÃ  tutto per Inter. Lukaku…”

Condò: “Lautaro Martinez professionista, darà tutto per Inter. Lukaku…”

Paolo Condò, giornalista di “Sky Sport”, ha parlato di Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, attaccanti di cui dai loro gol dipendono le ambizioni dell’Inter. Focus soprattutto sull’argentino e sulle voci che lo vorrebbero al Barcellona dalla prossima stagione.

CAMBIARE MARCIA – Dopo la mancanza di gol nelle ultime sfide pre-lockdown e nella semifinale di Coppa Italia contro il Napoli, per Romelu Lukaku e Lautaro Martinez è arrivato il momento di cambiare marcia. Già questa sera, in una sfida importantissima per le ambizioni scudetto come quella contro la Sampdoria, i due dovranno dimostrare di tornare ai fasti di inizio stagione. Proprio di loro ha parlato Paolo Condò, giornalista di “Sky Sport”, che si è focalizzato anche sulle voci di mercato: «Lukaku, per il fisico che ha, potrebbe metterci di più a entrare in forma. Mi aspetto che invece per Lautaro Martinez ci voglia meno tempo. Credo poco alle semplificazioni come il fatto che ha la testa al Barcellona. Parliamo di un professionista, ha dato prova di sé, e sono tutt’altro che certo che andrà via. Fin quando resterà all’Inter cercherà di vincere coi nerazzurri perché il campione cerca sempre di vincere a prescindere che il suo contratto duri ancora due mesi o due anni. Col Napoli certo entrambi hanno giocato male, ma da questa sera mi aspetto che possano cambiare marcia».