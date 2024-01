IN – Aldair spiega: «Fallo Bastoni? Sì, ma prima del gol la palla gira tanto!»

Anche Aldair, ex calciatore della Roma, dice la sua sul presunto fallo di Bastoni su Duda prima del 2-1 dell’Inter contro il Verona. Di seguito le parole dell’ospite dell’evento Panini, in cui ha presenziato anche il nostro inviato Crescenzo Greco.

ANALISI – Aldair prova a dare una sua interpretazione all’episodio in area di rigore del Verona fra Alessandro Bastoni e Ondrj Duda. Il brasiliano, da ex difensore, prende in parte le difese dell’Inter, ingiustamente accusata nelle ultime ore: «Quanti interventi c’erano ai miei tempi non visti come quello Bastoni-Duda? A vederlo dopo in TV sembrava fallo ma succede parecchio anche oggi con il VAR in tutti i campionati. Però penso che il pallone ha girato tanto prima che segnasse l’Inter quindi a volte queste sono scuse che uno trova perché l’arbitro non vede e il VAR non chiama. Quello è un errore e ok però per l’arbitro in campo è difficile. Chi vedo favorita per lo scudetto? Quelle avanti sono Inter e Juventus quindi loro due sicuramente».