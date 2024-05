Acerbi, appuntamento già definito (con l’Inter) dopo l’operazione

La stagione di Acerbi è già finita e questo riguarda anche gli Europei, visto che con l’Inter non ha più nulla da giocare. L’operazione per la pubalgia ne rimanda il rientro: Paventi, su Sky Sport 24, dà le tempistiche.

NIENTE DA FARE – Francesco Acerbi questo pomeriggio ha dovuto rinunciare alla convocazione per il raduno dell’Italia. Un’assenza che gli impedirà di giocare anche gli Europei in Germania, dove senza il problema dato dalla pubalgia sarebbe sicuramente stato convocato. Il difensore dell’Inter dovrà sottoporsi a un’operazione, per cercare di risolvere la questione.

Niente Europei per Acerbi: ecco quando l’Inter lo ritrova

LA SITUAZIONE – Andrea Paventi, in collegamento da sotto la sede dell’Inter, aggiorna su Acerbi: «È un problema che lui già aveva. L’avevamo raccontato dopo quel derby, in cui aveva segnato, ma aveva già evidenziato la pubalgia. Aveva saltato delle partite, era tornato con la Lazio e aveva giocato col Verona. L’operazione lo aiuterà a risolvere il problema, lo rimetterà a disposizione di Simone Inzaghi a metà luglio ma dovrà saltare gli Europei. Momento difficile per il giocatore, perché Acerbi voleva rimettere in sesto il suo discorso con la Nazionale dopo l’esclusione cautelativa a marzo per la questione Juan Jesus».