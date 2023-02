Allegri non ci sta: «Fatti 47 punti come l’Inter, stagione più che positiva»

Allegri difende il lavoro fatto alla Juventus in questa stagione. I bianconeri hanno superato il playoff di Europa League. In campionato, il tecnico tralascia le sanzioni e parla di stessa classifica dell’Inter seconda. Le sue parole su Sky Sport

POSITIVA − Allegri ritiene la stagione della Juventus più che positiva: «Abbiamo il dovere di arrivare fino in fondo in Coppa Italia. In Serie A stiamo cercando di rosicchiare dei punti e vediamo alla fine dove arriveremo. La stagione della Juventus, a parte il Napoli che sta facendo un campionato a sé, è positiva. In campionato abbiamo fatto 47 punti, non dico 49 per i due punti che ci hanno tolto contro la Salernitana, e momentaneamente siamo alla pari dell’Inter senza considerare le sanzioni. Inoltre, la squadra è in semifinale di Coppa Italia. La stagione della Juventus la reputo più che positiva nonostante l’eliminazione dalla Champions League».