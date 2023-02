Galliani: «Posso fare tutto nella vita, ma mai mettere una maglia dell’Inter!»

Sempre Inter-Milan, Galliani non dimentica il suo passato e la sua fede rossonera. L’attuale dirigente del Monza ha svelato un aneddoto su una maglia di Lautaro Martinez

MAI NERAZZURRO − Adriano Galliani, alla festa Fondazione Milan, ha ironizzato sulla sua fede per il Milan citando un evento accaduto alcuni giorni prima: «Io non dimenticherà mai il Milan. Infatti, alla cena di United For Ucraina volevano darmi una maglia di Lautaro Martinez. E gli ho risposto che potevo fare tutto nella vita ma mai mettere una maglia dell’Inter. Figuriamoci dimenticare trent’anni di Milan».