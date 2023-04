Allegri: «Inter? Prima il Napoli! Bremer sta bene, ma valutazioni»

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Napoli. Il tecnico bianconero delinea gli obiettivi stagionali, fra cui la Coppa Italia

CONDIZIONI – Allegri informa sulle condizioni degli infortunati della Juventus: «Siamo tornati ieri pomeriggio, ci siamo allenati, adesso recuperiamo energie per questa meravigliosa partita, con tanta voglia di arrivare bene fino in fondo. Bremer sta bene, ma valuterò per domani, giocherà comunque uno fra Rugani e Bonucci. De Sciglio è a disposizione, su Chiesa devo vedere come ha recuperato. Noi vogliamo arrivare ad avere giocato un totale di 58 partite, che è il massimo possibile in stagione, arrivando in due Finali. Sarebbe importante vincere domani e poi pensare a mercoledì, valuterò come far girare un po’ la squadra».

OBIETTIVI – Queste le parole di Allegri sugli obiettivi stagionali della Juventus: «Obiettivi? Noi abbiamo fatto quello che era possibile fare dopo che ci sono stati tolti 15 punti. Ora dobbiamo pensare a quello che deve succedere da qui al 4 di giugno. Ne mancano 8 di campionato, 2 di Europa League ed 1 di Coppa Italia sicure. Dobbiamo essere bravi a cercare di farne mancare 3 in Europa e 2 in Coppa Italia (ride, ndr). Allora riempiremo tutto maggio e sarebbe un risultato straordinario ed importante. Giocheremo 58 partite, il massimo di una stagione. Importante domani poi penseremo alla sfida di mercoledì. L’importante è che stiano tutti bene, con cinque cambi gireremo un po’»