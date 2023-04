Empoli-Inter, Baldanzi il nuovo Asllani? Tanti punti in comune

Domani si gioca Empoli-Inter (ore 12.30), dove i nerazzurri potranno nuovamente osservare Baldanzi da vicino. Per il classe 2003 si prospetta un’operazione alla Asllani, con cui condivide diversi elementi.

LISTA DEI DESIDERI – L’Inter domani scenderà in campo a Empoli per cercare la vittoria che manca ormai da cinque partite. E per vendicare la sconfitta dell’andata, il 23 gennaio a San Siro, decisa da un gol di Tommaso Baldanzi. Talento classe 2003 da tempo sul taccuino di Piero Ausilio, che nelle prossime settimane vorrebbe tentare l’assalto decisivo. L’obiettivo dell’Inter è quello di imbastire con l’Empoli – con cui i rapporti sono ottimi – un’operazione simile a quella che ha portato a Milano Kristjan Asllani la scorsa estate. Investendo cifre contenute su un profilo giovane, dal potenziale molto elevato. E proprio Baldanzi ha diverse cose in comune con Asllani.

GEMELLI DIVERSI – Le somiglianze tra Baldanzi e Asllani partono innanzitutto dalla carta d’identità. Entrambi sono figli del nuovo millennio, 2002 il 14 dell’Inter e 2003 il 35 dell’Empoli. E tutti e due sono nati in Toscana, sebbene l’attuale nerazzurro abbia poi scelto di giocare per la Nazionale albanese. Si passa poi al campo, dove il percorso di crescita è comune. Sia Baldanzi che Asllani nascono facilitatori di gioco al centro del campo. Tuttavia il primo ha maggiori proiezioni offensive, che lo portano a trovarsi più a suo agio nella posizione di trequartista. Stesso ruolo che vide protagonista proprio il 14 dell’Inter nella sfida di San Siro dello scorso anno (4-2 del 6 maggio). E da dove Asllani segnò il primo gol in Serie A, proprio contro la sua futura squadra. Quello di Baldanzi all’andata, sempre a San Siro, è invece già il quarto nella massima serie. In ogni caso, una coincidenza troppo evidente per essere ignorata.