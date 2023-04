Mkhitaryan salta Empoli-Inter! L’armeno non parte con la squadra: il motivo – Sky

Mkhitaryan non sarà a disposizione di Inzaghi per Empoli-Inter. Secondo quanto riferito da Matteo Barzaghi, giornalista di Sky Sport, l’armeno non partirà con la squadra alla volta del “Castellani”

OUT – Hendrick Mkhitaryan salterà Empoli-Inter. Secondo quanto riferito da Sky Sport il centrocampista armeno non partirà con la squadra alla volta della Toscana per disputare il match contro la squadra di Zanetti in programma domani alle 12:30. Nessun infortunio, il giocatore sarà assente per motivi personali e tornerà a disposizione per la sfida di Coppa Italia contro la Juventus in programma mercoledì.