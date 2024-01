Allegri: «Guardie e ladri battuta! Inter favorita, l’obiettivo una quota»

Allegri ha parlato alla vigilia di Lecce-Juventus, partita che potrebbe decretare il sorpasso bianconero sull’Inter (una gara in meno). Il tecnico bianconero con la solita canzoncina.

SOLITA TIRITERA − In conferenza stampa, Massimiliano Allegri ha parlato così alla vigilia del Lecce: «Prima bisogna cercare di vincere la partita, che non è semplice, soprattutto a Lecce. Obiettivo non prendere gol. Per quanto riguarda il discorso campionato, mancano ancora tanti punti per cercare di arrivare alla quota Champions League e quello è il nostro obiettivo. Guardie e ladri? Ha fatto divertire, ma era solo una battuta. Ho usato una metafora di un gioco che giocavamo da bambini. Il nostro obiettivo rimane la Champions. Parlare di andare in testa alla classifica? Prima cerchiamo di vincere, l’Inter sta facendo cose importanti e straordinarie. E’ una squadra forte, è la favorita per lo Scudetto. Prima facciamo i punti per la quota Champions e meglio è. A Lecce è sempre complicato vincere».