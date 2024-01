Taremi-Inter, solo questione di tempo: tutti i dettagli del suo arrivo – SM

Mehdi Taremi è ormai promesso sposo dell’Inter. Ecco tutti i dettagli sulla trattativa che porterà il giocatore del Porto a Milano in estate.

NUOVA AVVENTURA – Il tempo che separa Mehdi Taremi dall’arrivo all’Inter è sempre meno. Marco Barzaghi, giornalista di SportMediaset, aggiorna sui particolare della trattativa imbastita dalla dirigenza nerazzurra: «Il primo iraniano della storia dell’Inter è in arrivo, non manca molto alla fine della sua avventura in Coppa d’Asia e l’eventuale finale fissata per il 10 febbraio. Taremi dovrebbe firmare il contratto che lo legherà al club nerazzurro per i prossimi due anni con opzione per un terzo, a 3 milioni di euro a stagione più un equivalente commissione al suo entourage. Le sue richieste erano superiori ma dopo lo stop del Decreto Crescita ha comunque accettato la proposta di Piero Ausilio, perché fortemente motivato a provare l’esperienza in Italia. Dopo essere stato a un passo dal Milan in estate, Taremi arriverà a Milano da svincolato a completare la batteria di attaccanti interista prendendo il posto di Sanchez».