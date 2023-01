Allegri ‘dimentica’ il -15: «Fatto 38 punti e tolti 2. C’è la quota Champions League»

Allegri ha pareggiato 3-3 in Juventus-Atalanta stasera (vedi articolo). Nel post partita di DAZN inevitabile un giudizio sulla classifica, dopo il -15 avuto per la penalizzazione. Nel valutare la lotta per la Champions League trova una quota.

LA TABELLA – Massimiliano Allegri valuta come la Juventus può rincorrere i primi quattro posti: «Non lo so se si può fare. Io credo che a 71 punti si va in Champions League, quindi 48: però è difficile. Però noi bisogna lavorare serenamente: ora abbiamo una settimana per lavorare bene e rimettere dentro giocatori. Poi abbiamo il Monza, che gioca molto bene, la Coppa Italia e l’Europa League. Bisogna guardare la realtà delle cose: noi abbiamo fatto 38 punti, meno 2 che ci hanno tolto (intende la partita con la Salernitana, ndr), a 40 eravamo in linea con le altre squadre se non qualcosa più sopra. C’è il Napoli che sta facendo un campionato straordinario».