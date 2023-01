Juventus e Atalanta se le danno di santa ragione: 3-3. Lookman show!

Finisce 3-3 Juventus-Atalanta. Match pazzo allo Stadium tra due squadre che giocano a viso aperto fino alla fine. Per Lookman due gol e un assist

SPETTACOLO − Match spettacolare e ricco di emozioni all’Allianz Stadium tra Juventus e Atalanta. Prima gara dei bianconeri dopo la penalizzazione di 15 punti inflitta per il caso Plusvalenze. Pronti-via e la Dea si porta subito in vantaggio. Minuto 4, Lookman si mette in proprio sulla sinistra, calcia in porta e complice un erroraccio di Szczesny realizza lo 0-1 nerazzurro. Il gol però sveglia la formazione di Allegri che ribalta tutto in nove minuti. Al 25′ è Di Maria a trasformare il rigore procurato da Fagioli e al 34′ Milik insacca dopo bellissima azione corale con cross finale proprio di Fagioli. Nella ripresa il match cambia ancora. L’Atalanta entra in campo con una ferocia pazzesca e dopo neanche un minuto pareggia i conti con Maehle. Passano sette minuti e la Dea va sul 2-3. Boga pennella per Lookman che prende il tempo ad Alex Sandro e trafigge ancora Szczesny. Match infinito con la Juventus ancora in partita. Minuto 65, fallo su Locatelli e su punizione dal limite è Danilo a battere Musso per il 3-3.