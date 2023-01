VIDEO – Sampdoria-Udinese 0-1, Serie A: gol e highlights della partita

Sampdoria-Udinese, anticipo mattutino della diciannovesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 0-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.



IL RITORNO ALLA FINE – Sampdoria-Udinese 0-1 nell’anticipo mattutino della diciannovesima giornata di Serie A. L’Udinese ritrova la vittoria dopo oltre cento giorni. In avvio la Sampdoria non sfrutta un’incomprensione fra due avversari, con Filip Djuricic che si invola solo davanti alla porta ma calcia incredibilmente a lato. Il primo tempo, per il resto, non regala altre emozioni. All’ora di gioco palla dentro per Manolo Gabbiadini, sul cui tentativo di testa murato è Ronaldo Vieira a sprecare calciando altissimo. Valerio Verre, all’84’, sfiora l’eurogol con un gran tiro da fuori su palla persa dalla difesa avversaria. Quando lo 0-0 sembra inevitabile un tocco di Walace prolungato maldestramente da Harry Winks diventa buono per Kingsley Ehizibue, che insacca al limite dell’area piccola. Protesta la Sampdoria per un contatto fra Isaac Success e l’ex Bram Nuytinck, ma il VAR non interviene. Nel recupero potrebbe raddoppiare Destiny Udogie, lo ferma Emil Audero. Dopo oltre sette minuti l’Udinese festeggia: erano dieci giornate che non vinceva.

Video con gli highlights di Sampdoria-Udinese dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.