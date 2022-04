Allegri come Pioli con l’Inter: «Altre squadre hanno un calendario migliore!»

Allegri dopo il pareggio della sua Juventus maturato in casa contro il Bologna (vedi QUI), su DAZN ha parlato anche del calendario, imitando Stefano Pioli per quanto riguarda la “scusa” legata al calendario.

COME PIOLI – Massimiliano Allegri dopo il pareggio in Juventus-Bologna 1-1 ha usato la scusa del calendario per parlare delle avversarie, un po’ come fatto di recente dal suo collega Stefano Pioli al Milan per quanto riguarda la corsa scudetto con Inter e Napoli. Il tecnico bianconero ha parlato così su DAZN: «Contro il Bologna bisognava vincere, però io credo che per la corsa al quarto posto la Fiorentina abbia un calendario migliore, sulla carta anche Lazio e Roma hanno un calendario migliore del nostro!».