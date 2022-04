Vlahovic salva la faccia della Juventus: 1-1 col Bologna (con 2 espulsi)

Vlahovic salva la faccia della Juventus trovando la rete del pareggio al 95′ dopo gli otto minuti di recupero concessi dall’arbitro. Sul finale succede di tutto: l’arbitro verifica al VAR un contatto ritenuto dubbio, non concede il rigore ai bianconeri e in compenso espelle due giocatori del Bologna.

TUTTO NEL FINALE – Juventus-Bologna, succede poco nel primo tempo. La sfida non regala particolari emozioni nei primi quarantacinque minuti. I padroni di casa provano ad attaccare ma non viene registrato nessun tiro pericoloso nella porta difesa da Skorupski. Nel secondo tempo, invece, Marko Arnautovic con un tiro di sinistro da centro area trova la rete del vantaggio, sfruttando l’assist di Roberto Soriano. Nel finale succede di tutto: all’81’ Morata viene steso fuori dall’area di rigore dopo un contropiede. L’arbitro della partita, Luca Sacchi, ricontrolla il contatto al VAR e non concede il calcio di rigore, in compenso però espelle non uno ma ben due giocatori del Bologna: Soumaouro per fallo dal limite, e poi Gary Medel (prima ammonito e poi espulso praticamente all’84’ per proteste). Tutto facile per la Juventus, in vantaggio di ben due uomini e con otto minuti di recupero concessi dall’arbitro, che al 95′ trova la rete del pareggio grazie a Dusan Vlahovic che di fatto salva la faccia di Massimiliano Allegri. All’Allianz Stadium Juventus-Bologna termina sul punteggio di 1-1.