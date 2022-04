Immobile trova il pareggio e tiene viva la Lazio: 1-1 contro il Torino

Immobile nei minuti finali di Lazio-Torino trova la rete del pareggio mettendo a segno il trentesimo gol stagionale. Il centravanti azzurro tiene vive le speranze della squadra in vista della lotta al quarto posto.

SALVA LA LAZIO – Primo tempo bloccato e con poche occasioni, anche se il Torino sfiora il vantaggio con Gleison Bremer che colpisce un palo. Al minuto 56 del secondo tempo, invece, dagli Pellegri ritrova il gol in Serie A, di testa, dagli sviluppi di un calcio d’angolo. Da quel momento la Lazio le prova tutte in attacco, mentre i granata difendono dietro. Al 92′ Ciro Immobile riceve la palla precisa da Milinkovic-Savic e di testa insacca la rete del pareggio tenendo ancora vive le sperane della Lazio per la lotta al quarto posto.