Alessio: Â«Conte, su due precedenti abbiamo vinto. C’Ã¨ un dato importanteÂ»

Alessio: «Conte, su due precedenti abbiamo vinto. C’è un dato importante»

Angelo Alessio

Angelo Alessio, vice allenatore di Antonio Conte ai tempi di Juventus e Chelsea, ha parlato dell’Inter del tecnico salentino, capolista in Serie A

“POCHISSIMI INFORTUNI” – Queste le parole di Angelo Alessio, vice allenatore di Antonio Conte ai tempi di Juventus e Chelsea, ai microfoni di “TMW Radio” nel corso della trasmissione “Stadio Aperto” sull’Inter del tecnico salentino, in testa in Serie A. «Il cammino dell’Inter è chiaro a tutti, e con un solo impegno a settimana Antonio prepara benissimo la partita, trovando tempo per aggiustare qualsiasi dettaglio. Notiamo poi che hanno avuto pochissimi infortuni, dato molto importante che gli consente di far ruotare i giocatori. Su due precedenti, tra Juventus e Chelsea e tutti e due con solo il campionato, abbiamo vinto. Ora, non dico sia facile, ma per come giocano e per l’entusiasmo che vedo nei loro, per le altre sarà dura. Le critiche lasciano il tempo che trovano, Antonio sta facendo un ottimo lavoro».