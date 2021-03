Baresi: Â«Inter davanti ma mancano tante partite. Questo l’obiettivo MilanÂ»

Baresi: «Inter davanti ma mancano tante partite. Questo l’obiettivo Milan»

Franco Baresi

Franco Baresi, leggenda del Milan, ha parlato anche del campionato di Serie A che vede attualmente il Milan alle spalle dell’Inter

CAMPIONATO – Queste le parole di Franco Baresi, leggenda del Milan, che se la vedrà oggi in Europa League in casa del Manchester United, sul campionato di Serie A nel corso dell’intervista rilasciata al The Times. «Il Milan va bene, siamo secondi in campionato. Guardiamo sempre avanti, mai al passato. Il nostro obiettivo è tornare in Champions e ci troviamo in una buona posizione che vogliamo mantenere. L’Inter è davanti a noi ma mancano tante partite. Vincere la Serie A sarebbe il miglior risultato, ovviamente, ma l’obiettivo principale è il ritorno in Champions».