Joao Mario, lo Sporting CP offre 7 milioni. L’Inter dice no: trattativa aperta

Joao Mario Sporting

Joao Mario sembrerebbe aver trovato finalmente la sua dimensione dopo le deludenti esperienze tra Inter, West Ham e Lokomotiv Mosca. Lo Sporting Lisbona dal canto suo vorrebbe acquistare il calciatore: trattativa avviata con l’Inter.

TRATTATIVA AVVIATA – Joao Mario tornato in patria, in particolare allo Sporting Lisbona, sembrerebbe aver trovato continuità dopo stagioni deludenti in tre diversi campionati. Oggi lo Sporting Lisbona è primo in classifica e lotta per il titolo Nazionale. L’agente di Joao Mario, Federico Pastorello, è in continuo contatto con il Valencia, club che inizialmente si era fatto avanti prima del suo ritorno in Portogallo. La dirigenza lusitana, venuta a conoscenza dei contatti, ha prontamente avviato i contatti per un possibile acquisto. Secondo quanto riportato da “A Bola”, il club portoghese avrebbe già avviato i contatti con il club nerazzurro. L’Inter apre alla cessione ma avrebbe rifiutato la prima offerta di 7 milioni.