Alberto consiglia l’Inter: «Bento è pronto. L’ho lanciato io. È una bestia!»

Alberto Valentim, ex calciatore di Serie A, nella sua carriera da calciatore ha lanciato tra i professionisti dell’Athletico Paranaense Bento, portiere al quale l’Inter è interessata. TuttoSport lo ha intervistato.

FISICO – Alberto Valentim dichiara su Bento: «Un atleta fortissimo, fisicamente è una bestia. È reattivo, rapido nei primi movimenti, con un’esplosività incredibile. Ha una buona tecnica, sa giocare con i piedi. È bravissimo tra i pali. Lo vedo molto simile a Weverton, che oggi gioca per il Palmeiras e che io avevo avuto proprio all’Athletico Paranaense. Bento è un ragazzo in gamba, un professionista al 100%, è diventato già papà, uno che conferisce importanza alla famiglia. Prima c’era dos Santos Neto. Di fatto le prime partite di Bento sono state con me. Ricordo bene le nostre prime riunioni. Ci domandammo: “Dobbiamo prendere un portiere o puntare su Bento?”. Tutto lo staff rispose: “Non serve nessuno, abbiamo in casa un giocatore forte”. Già si vedevano le qualità fisiche, tecniche e mentali di Bento. È un ragazzo di personalità».

PARAGONE – Alberto Valentim continua: «Regge il paragone con Julio Cesar? Sì, a livello di struttura fisica. Bento è in gamba anche con i piedi, sa leggere bene la giocata, capisce quando passare corto o lanciare lungo. Idem per il rilancio con le mani. Julio Cesar con i piedi era ancor più forte, avrebbe potuto giocare come difensore o centrocampista. Se Bento può essere pronto per fare il titolare all’Inter? Io lo vedo prontissimo. L’anno scorso lo voleva il Benfica, ma il presidente non l’ha ceduto. Bento è sicuramente pronto per qualsiasi top club. E sono sicuro, dato che conosco l’Italia, che non avrebbe alcun problema di adattamento».

PERCORSO – Alberto Valentim conclude: «Come uomo è in gamba, come portiere è fortissimo. Per me potrebbe essere già il numero uno di qualsiasi squadra. Se poi inizialmente dovesse essere il dodicesimo, si adatterà. Vale i 15 milioni richiesti? Bento sarà un bell’acquisto, forte, giovane. Da poco ha anche iniziato il suo percorso con la nazionale del Brasile. Oggi noi abbiamo dei portieri bravi. Se potrà essere lui il titolare? Dipenderà dal momento, da quando verrà chiamato in causa. Contro l’Inghilterra ha fatto molto bene».

Fonte: TuttoSport – Simone Togna