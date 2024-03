VIDEO – Inter-Lecce Primavera 0-1: gol e highlights della partita

Inter-Lecce Primavera, partita della ventisettesima giornata del Campionato Primavera 1 2023-2024, si è concluso con il risultato di 0-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita al Suning Center.



KO A SORPRESA − Inter-Lecce Primavera 0-1 nella partita valida per la ventisettesima giornata del Campionato Primavera 1. Totale controllo in campo da parte dell’Inter Primavera, a cui però manca soltanto il gol. La più grande occasione arriva dopo solo dodici minuti, quando Berenbruch crossa e Pacia tocca di mano. L’arbitro fischia calcio di rigore, con Stankovic che si presenta sul dischetto, ma il portiere del Lecce neutralizza con il ginocchio. Tra il 37′ e il 39′ altri due grossi episodi: il primo l’espulsione di Winkelmann, che lascia i suoi in 10. Il secondo è il palo colpito da Quieto. In superiorità, a squadra di Chivu non riesce a trovare la via del gol. Tanto che, nonostante l’11 contro 10, al 66′ sono gli ospiti ad andare in vantaggio: calcio di rigore che – a differenza di Stankovic nel primo tempo – Burnete trasforma nonostante Raimondi intuisca la traiettoria del pallone. Piove sul bagnato al 74′, quando Cocchi – che causa anche il rigore del vantaggio leccese – prende una doppia ammonizione nel giro di un minuto equilibrando anche il numero di giocatori in campo.

INTER-LECCE PRIMAVERA − GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Inter-Lecce Primavera dal canale ufficiale YouTube nerazzurro.