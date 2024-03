Inter-Empoli, Sommer interrogativo di Inzaghi: in aggiunta due ballottaggi! – TS

Per Inzaghi due ballottaggi tecnici e un dubbio per prudenza sul recuperato Sommer. Di seguito la probabile formazione di Inter-Empoli secondo TuttoSport.

INCOGNITA FINALE – Finalmente si avvicina anche Inter-Empoli, in scena nel posticipo del lunedì di Pasquetta. C’è grande attesa nel rivedere al lavoro gli uomini di Simone Inzaghi dopo il pareggio contro il Napoli e la lunga sosta per le Nazionali. Per fronteggiare la squadra di Davide Nicola, attesa a San Siro domani, l’allenatore piacentino ha intenzione di utilizzare il suo volto migliore, al netto ovviamente degli infortuni. In merito a questo discorso impossibile non fare il nome di Yann Sommer, che pur essendosi ripreso dal problema alla caviglia resta in dubbio. Inzaghi deciderà se schierare lo svizzero o il suo secondo Emil Audero solo poco prima di Inter-Empoli, anche in base alle condizioni in cui verterà il terreno di gioco.

BALLOTTAGGI – I dubbi per Inter-Empoli, però, non si fermano alla titolarità di Sommer. Inzaghi, infatti, ha ben due ballottaggi in corso e sono entrambi sulla catena di destra. Il primo riguarda la difesa con la corsa a un posto da titolare fra Pavard e Bisseck: attualmente il francese sembra il favorito. In fase più avanzata c’è l’altra incognita di Inzaghi: Darmian o Dumfries sulla fascia. Il resto dell’armata nerazzurra sarà la classica titolare, chiamata al dovere nella maggior parte della stagione interista. Di seguito il punto della situazione sulla probabile formazione nerazzurra in campo in Inter-Empoli.

INTER (3-5-2): Sommer/Audero; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.

Fonte: TuttoSport – Simone Togna