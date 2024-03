Nicola sfida l’Inter: mossa a sorpresa in attacco. Poi duello − CdS

Nicola sfida l’Inter col suo Empoli domani a San Siro nel posticipo della trentesima giornata di campionato. Mossa a sorpresa in avanti.

PROBABILE − Meno uno a Inter-Empoli. Come Simone Inzaghi, anche Davide Nicola sta per sciogliere le ultime riserve in vista del posticipo di domani sera. Il tecnico, che ha parlato ieri alla vigilia della partita, dovrebbe cambiare qualcosa nell’undici. Dal primo minuto ci sarà, racconta il Corriere dello Sport, la mossa a sorpresa Ciccio Caputo in avanti. Il centravanti d’esperienza è ad oggi in vantaggio su Niang e Cerri. Mentre il ballottaggio rimane sull’out di sinistra con la bagarre tra Pezzella e Cacace. Al momento in vantaggio l’italiano. La probabile formazione:

Empoli (3-4-2-1): Caprile; Bereszyński, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Marin, Fazzini, Pezzella; Zurkowski, Cambiaghi; Caputo.