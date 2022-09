Albertini: «Scudetto? Chi merita vince. Ed il Milan un anno fa ha meritato!»

Demetrio Albertini, ex centrocampista ed attualmente dirigente FIGC, nel corso di un’intervista concessa a Tuttosport ha parlato della lotta scudetto in Serie A con particolare focus sul Milan

FAVORITA – Queste le parole di Albertini: «Milan non favorito nonostante lo scudetto? Questo succede perché normalmente le favorite del campionato a inizio stagione sono quelle che sommano la storia dei singoli giocatori, soprattutto quelle dei campionati esteri. Ma poi si scende in campo in 11 si parte dallo zero a zero e chi lo merita vince. Ed il Milan un anno fa lo ha meritato».

Fonte: Tuttosport – Luca Uccello