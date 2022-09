Viktoria Plzen-Inter, due in forte dubbio per Bilek: la probabile formazione

L’Inter sfida il Viktoria Plzen in casa loro per una partita che si preannuncia tutt’altro che facile. Padroni di casa da non sottovalutare nonostante la sconfitta per 5-1 contro il Barcellona. Di seguito la probabile formazione del tecnico Bilek con due grandi dubbi.

DA NON SOTTOVALUTARE – Attenzione alla trappola Viktoria Plzen. Sulla carta una partita alla portata, ma il momento dell’Inter non permette cali di tensione e soprattutto guai a sottovalutare la squadra allenata da Bilek. I campioni della Repubblica Ceca in campionato hanno vinto sei sfide su sei in casa. Il tecnico dei padroni di casa studia la formazione migliore ma dovrà tenere conto di due grandi dubbi: il primo è legato al terzino Havel, ancora non al meglio. Il secondo, invece, è il centravanti Chory, che fin qui ha realizzato solo tre gol (in campionato). Se l’attaccante non dovesse farcela, è pronto Bassey.

Di seguito la probabile formazione del Viktoria Plzen (4-2-3-1): Stanek; Havel, Hejda, Pernica, Jemelka; Kalvach, Bucha; Sykora, Vlkanova, Mosquera; Chory.