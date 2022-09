Correa o Dzeko con Lautaro Martinez? Ballottaggio aperto con un indizio

Joaquin Correa o Edin Dzeko, chi in coppia con Lautaro Martinez in Viktoria Plzen-Inter? Il ballottaggio è apertissimo, ma con un indizio non indifferente che arriva direttamente da Simone Inzaghi.

CHI IN ATTACCO – Viktoria Plzen-Inter, non solo ballottaggio tra i pali (vedi QUI). Simone Inzaghi valuta un cambio anche in attacco, con Edin Dzeko che potrebbe riaccomodarsi in panchina. Testa a testa tra l’attaccante bosniaco e Joaquin Correa, che eventualmente tornerebbe a giocare titolare in coppia con Lautaro Martinez dal derby perso 3-2. Un indizio arriva però dalla conferenza stampa del tecnico nerazzurro, che difeso l’argentino ex Lazio: «Per me è entrato molto bene contro il Torino e con la Cremonese aveva fatto gol. È un giocatore importante e ha dimostrato il suo valore quando è sceso in campo».