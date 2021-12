Agresti: «Percorso Inter straordinario. Vanno riconosciuti i meriti di Inzaghi»

Stefano Agresti ha parlato dell’Inter di Simone Inzaghi, capolista nel campionato di Serie A, elogiando l’allenatore nerazzurro.

MERITI – Queste le parole su Calciomercato.com da parte di Stefano Agresti sull’Inter di Simone Inzaghi. «Cosa deve fare adesso l’Inter per mantenersi su questi livelli ed eventualmente anche per migliorarsi? Francamente più di così è difficile. Perché sta avendo un percorso straordinario. Credo che debbano essere riconosciuti assolutamente i meriti di Inzaghi che ha fatto un lavoro eccezionale, a mio avviso. È riuscito a inserirsi nel modo migliore in un ambiente che stava attraversando un momento difficile. Perché l’Inter aveva appena perso calciatori importantissimi, come Lukaku, come Hakimi, come lo stesso Eriksen, purtroppo. Aveva perso l’allenatore che ha riportato lo scudetto all’Inter dopo tanti anni. E Inzaghi è stato davvero molto molto abile, aiutato anche da una dirigenza solida e di buon senso, che ha dimostrato buon senso innanzitutto nello scegliere Inzaghi. E quindi credo che oggi sia giusto che Inzaghi rivendichi i suoi meriti e che sottolinei, come ha fatto dopo la vittoria contro il Torino, che adesso sembra tutto normale, ma che effettivamente in estate nessuno si sarebbe aspettato un’Inter così dominante dopo le partenze di calciatori come quelli che citavo prima».