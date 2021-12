Ponciroli: «Inzaghi miglior allenatore del girone d’andata, mi ha stupito»

Fabrizio Ponciroli, in collegamento su Tmw Radio, ha individuato i migliori sportivi del girone d’andata. Tra gli allenatori, spicca il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi

GIRONE D’ANDATA − Ponciroli non ha dubbi sui tre sportivi del girone d’andata di Serie A: «Miglior sportivo del girone d’andata, Dusan Vlahovic come giocatore che ha un futuro scritto. Voglia di segnare impressionante, forte di testa e di piede. Come allenatore, ovviamente Simone Inzaghi, mai immaginato che potesse fare meglio di Antonio Conte, i dati lo confermano. Come dirigente dico Paolo Maldini, un signore del calcio, ha fatto cose magnifiche».