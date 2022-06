Agresti: «Lukaku? Errore di mercato del Chelsea! Operazione clamorosa»

Dalle 20 di ieri Lukaku è di nuovo un giocatore dell’Inter, col Chelsea che l’ha girato in prestito undici mesi dopo averlo pagato centoquindici milioni. Il giornalista Agresti, su Radio Sportiva, dà un giudizio negativo sull’operato dei londinesi.

ERRORE DA UN LATO – Su Romelu Lukaku il giornalista Stefano Agresti risponde a un ascoltatore che ipotizzava “dietrologie”. Lo fa rigettando qualsiasi caso: «Francamente l’operazione può apparire originale, però io fatico a vederci qualcosa di più di un errore di mercato da parte del Chelsea. Si aspettava un determinato rendimento da Lukaku e non l’ha avuto, pensare a un qualcosa di disegnato dietro quest’operazione mi pare difficile. Il Chelsea ha pure cambiato proprietà: quando ha acquistato Lukaku c’era Roman Abramovich, adesso è differente. Sappiamo cos’è successo con Abramovich, per la guerra in Ucraina ha dovuto cedere il club e sono cambiati anche i dirigenti fra cui Marina Granovskaia. Effettivamente l’operazione è clamorosa, perché acquistare un giocatore per centoquindici milioni e darlo in prestito un anno dopo non è normale. Però io dietro fatico a vederci qualcosa di non chiaro e non trasparente, se non un errore di valutazione da parte del Chelsea. Poi la forza di Lukaku, che attraverso le sue pressioni è riuscito a ottenere il prestito dopo che il Chelsea aveva investito così tanto per acquistarlo».