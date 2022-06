Correa fa spazio a Dybala? Interessa a una big di Serie A: le ultime – SM

Correa potrebbe essere il sacrificato in attacco per fare cassa e dare spazio a Paulo Dybala. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, una big di Serie A è interessata all’attaccante argentino.

BIG INTERESSATA – Considerando l’addio certo di Alexis Sanchez, potrebbe essere Joaquin Correa l’uomo sacrificato in attacco dall’Inter, considerando anche il possibile arrivo di Paulo Dybala. Sull’attaccante argentino c’è da registrare l’interesse del Napoli che però non vuole spendere i 30 milioni di euro richiesti da Beppe Marotta. Le parti si aggiorneranno per trovare una soluzione.

Fonte: Sportmediaset